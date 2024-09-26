Tekirdağ​'ın Kapaklı​ ilçesinde iki gün önce meydana gelen ve şüpheli bir ölüm olarak değerlendirilen olayın arkasından yasak aşk cinayeti çıktı. Z.S. (38), eşi Şerafettin Sezer'in (48) kalp krizi geçirerek öldüğünü öne sürse de, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet​ Büro Amirliği ekiplerinin titiz incelemesi sonucu bu ölümün arkasında cinayet olduğunu ortaya çıkardı.

SEVGİLİSİYLE KANLI PLANI DEVREYE SOKTU

Şerafettin Sezer öğle saatlerinde uykuya daldıktan sonra eşi Z.S., yasak ilişki yaşadığı iddia edilen U.G. ile birlikte hazırladığı kanlı planı devreye soktu. Sezer, telefon kablosu ile boğularak öldürüldü.

Şerafettin Sezer'in eşi Z.S.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Cinayetin ardından Z.S. ve U.G., cansız bedenin yanında saatlerce plan yaptıktan sonra, gece 23.00 civarında Z.S., eşinin kalp krizi geçirdiğini söyleyerek hastaneye başvurdu. Ancak polis ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonucu Şerafettin Sezer'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.



Şerafettin Sezer

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİLER

sabaha kadar süren sorguları süren Z.S. ve U.G. cinayeti itiraf ettiler. Ayrıca Z.S.'nin cinayetin ardından sosyal medya hesabını kapattığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Z.S. ve U.G.'nin sorguları devam ederken, Şerafettin Sezer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.