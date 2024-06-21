Genellikle yaz aylarında görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sıcaklıkların artmasıyla birlikte kendisini göstermeye başlıyor.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünden Doç. Dr. Servet Öztürk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Çorum’un da riskli iller arasında bulunduğu hastalık ilgili önemli noktalara değindi.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ NASIL BULAŞIR?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin, kene tutunması ile bulaşan başlangıçta gribal semptomlarla başlayıp ağır kanamalı hastalığa ilerleyebilen ve ölümcül olabilen bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Servet Öztürk, inkübasyon dönemi olarak tanımlanan virüsün bulaşması ile semptomların başlaması arasındaki sürenin 1 ile 14 gün arasında olabileceğini belirtti.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Doç. Dr. Servet Öztürk, KKKA ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Başlangıç semptomları ateş yüksekliği, baş ağrısı, kas ağrıları, boğaz ağrısı, gözlerde kızarıklık, karın ağrısı, bulantı- kusma ile başlar. İlerleyen ağır vakalarda vücudun değişik bölgelerinde kanama ile seyredebilir. Özellikle ilkbahar/yaz aylarında meydana gelen gribal semptomlara kırsal bölge seyahati öyküsü varsa Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı akılda tutulmalıdır. Spesifik bir tedavisi yoktur ancak tedavi semptomlara yönelik ve destek tedavisidir.

KIRSAL KESİMLERDE SIK KARŞILAŞILIYOR

Ülkemizde vakaların büyük çoğunluğu (%95) İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey bölgesinden, özellikle de Tokat, Sivas, Çorum ve Erzurum'dan gelmektedir. Spesifik bir tedavisi olmaması nedeniyle en önemli tedbir riskli bireylerin kendini kenelerden korumasıdır. Kırsal bölgede çalışan veya ziyarete giden kişilerin açık renkli kıyafetler giymesi, uzun kollu giyecekler tercih etmesi, çoraplarını pantolonun üzerine çekmesi ve kırsal bölge ziyaretinden sonra vücudunu kapsamlı kene tutunması açısından kontrolü önerilir.

KENE TUTUNMASI SONRASI TEDAVİ VE SÜREÇ NASILDIR?

Kene teması saptanması durumunda sağlık tesisine başvurarak kenenin uzaklaştırılması, gerekirse tetkik edilmesi ve 10 günlük semptom takibine alınması önemlidir. Akdeniz diyeti ile beslenin, sigara ve alkolden uzak durun, fiziksel olarak aktif olun, dostluklar kurun, erişkin yaş aşılamaları için doktorunuza başvurmayı unutmayın.”