Sigaranın sağlığa olan zararları saymakla bitmiyor.

Birçok insanın ölümüne neden olan sigarayla mücadele için ise Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli yöntemler uygulanıyor.

Akciğer rahatsızlıkları, kap ve kanser gibi hastalıkların öncüsü olan sigarayı bırakmak isteyenler, ücretsiz tedavi olabilecek.

Sigaraya dair ücretsiz tedavi kararı ise Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayınlandı.

Artık ücretsiz hizmet verilecek

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sağlık kuruluşlarında sigara bırakma tedavisi alan hastaların kullanacakları nikotin replasman preparatları ve ilaçlar, 500 bin adetle sınırlı olmak üzere ücretsiz olacak.

Kapsam genişletildi

Bu kararlar doğrultusunda, sigara bırakma tedavisi gören hastaların ilaç masrafları, 4736 sayılı kanun hükmünden muaf tutularak kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanabilecekler kapsamına alındı.