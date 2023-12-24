İçişleri Bakanlığı, kurusıkı silahların ateşli silahlara dönüştürülmesi ve ateşli silahlara mevzuata aykırı bir şekilde ‘Vahim silah’ niteliği kazandıracak parçalar monte edilmesine yönelik caydırıcı cezalar içeren yeni bir taslak hazırlıyor.

5 SENE KURALI

Türkiye Gazetesinin haberine göre hazırlanan taslakla silah ruhsatı alımları ve ateşli silahlarla ilgili yeni kurallar geliyor. Taslak ile ilk defa silahları çalınanlarla kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. İki defa veya tek seferde beşten fazla ruhsatlı silahını kaybedenle, ruhsatlı silahı çalınan silah bulundurma ve taşıma ruhsatına sahip kimselerin silah vesikası geri alınacak. Bu kişilere fiil tarihinden itibaren beş sene geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.

SUÇUN ÖNÜNE GEÇME AMACI

Bu düzenlemenin gerekçesinde “Ruhsata bağlanmış silahların kayıp/çalıntı olduğu beyan edilerek yüksek bedelle, silah ruhsatı alınmasında engeli bulunan kişilere, terör örgütlerine veya organize suç örgütlerine satılmasının engellenmesi, ruhsatlı silahların yasa dışı kullanım alanına çıkarılmasına engel olunması, suç ve suçlu ile mücadele edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi amaçlanmıştır” denildi.