Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde konuştu.

Önemli açıklamalar yapan Bakan Şimşek, Türkiye'nin enflasyonun yüksek olduğunu ve mayıs ayında zirvenin görüleceğini söyledi.

Dün açıklanan TÜİK verilerine göre enflasyon nisanda, beklentilerin altında gerçekleşerek aylık yüzde 3,18 artarak yıllık yüzde 69,80 oldu.

Bakan Şimşek, enflasyona dair detayları verdiği konuşmasında şunlar kaydetti;

"Önceliğimiz fiyat istikrarı"

Bizim en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı. Yani enflasyonun tek haneye düşürülmesi, mali disiplin ve tabiki yapısal dönüşüm. Yapısal dönüşümden kastettiğimiz yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sanayide dönüşüm. Bütün bunlar bize daha yüksek sürdürülebilir büyüme imkanını artıracak.

"2026 yılında biz tekrar tek haneli enflasyona dönmüş olacağız"

Türkiye'nin enflasyonu maalesef oldukça yüksek. Mayıs ayında yüzde 70'in üzerinde bir enflasyonla zirveyi bulacağız. Daha sonra uygulamaya koyduğumuz programla birlikte enflasyon hızlı bir şekilde düşecek ve 2026 yılında biz tekrar tek haneli enflasyona dönmüş olacağız. Uzun bir yolculuk ama başaracağız. Çünkü iyi bir programımız var.