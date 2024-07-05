Sırbistan’da devam eden U 20 Avrupa Güreş Şampiyonasında Çorum güreşine uzun yıllar başarı ile hizmet eden Hüseyin Çolakoğlu ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak buluştu.

2000’li yıllarda Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinde antrenör olarak görev yapan Hüseyin Çolakoğlu bu sürede Çorum ve Türk güreşine bir çok şampiyon yetiştirdi. O dönemde Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi yıldızlarda takım halinde şampiyonluk kazanan Hüseyin Çolakoğlu ve Ruşen Çetin yönetimindeki Çorum güreşi yıldız milli takımın sporcu fabrikası halini almıştı.

Daha sonra İstanbul’da güreş antrenörü olarak Beşiktaş kulübünde göreve başlayan Hüseyin Çolakoğlu kadın milli takımı teknik heyetinde görevli olarak Sırbistan’a gitti. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak ile tanışan Hüseyin Çolakoğlu Çorum üzerine sohbet ettiler.

Görüşme sonunda Hüseyin Çolakoğlu, Nadir Solak vasıtası ile Çorum’da tanıdığı dostlarına selam gönderdi.