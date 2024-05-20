AKINCI İHA KOORDİNATLARI PAYLAŞTI

Kaza sonrası İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

KAZADAN SAĞ KURTULAN OLMADI

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirlerken, o anlar çekilen yeni görüntüler ajanslar tarafından servis edildi.

NAAŞI ENKAZIN İÇİNDEN ÇIKARTILDI

Görüntülerde İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin enkazın içinde çıkartıldığı ve naaşının kalabalık bir kurtarma grubu tarafından taşındığı anlar yer aldı.