Sivas, Kadın Milli Takım'ında seyirci rekorunu Çorum'un elinden aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Slovenya müsabakasında Kadın Millî Takımları adına seyirci rekoru kırıldı.



31 Ekim 2023 tarihinde UEFA Uluslar C Ligi'nde Çorum Şehir Stadı'nda oynanan Türkiye - Lüksemburg Kadın A Millî Takım mücadelesini 12.130 biletli seyirci izlemişti.



Dün akşam rekorun yeni sahibi Sivas oldu. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Slovenya'ya karşı oynanan maçı 18.825 biletli seyirci tribünden takip etti.



Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada rekor kıran Sivas halkını kutlayarak verdikleri büyük destek için teşekkür etti.