Yeni sezonda Çorum FK’nın rakibi olan Sivasspor’da şok ayrılık. Rıza Çalımbay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevi bıraktığını açıkladı ve uyarılarda bulundu.

Çalımbay, sosyal medya hesapında yaptığı paylaşımdan Sivasspor’a yeni sezonda başarı dileklerinde bulundu. Kendisi için Sivasspor’un sadece bir kulüp olmadığını belirten Çalımbay, “Büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır” dedi. Bu camianın içinde olmanın her zaman ayrı bir onur olduğunu ifade eden Çalımbay, “Görev yaptığım dönemlerde, birlikte çok özel anlar yaşadık” sözlerini kullandı.

Çalımbay, “Bunların en önemlisi şüphesiz kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkemizi 3 sezon üst üste başarıyla teslim etmesidir” diyerek bu başarıların, “Sivasspor ailesi ve taraftarlarımızın ortak emeği ve gururudur” şeklinde vurguladı. Ligin bitimine az bir süre kala ve zorlu bir süreçte takıma yeniden liderlik etme görevini üstlendiğini dile getiren Çalımbay, “Ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi” ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN UYANIK OLALIM

Hedefledikleri sonuçlara ulaşmanın mümkün olmadığını kabul eden Çalımbay, “Futbolun doğasında türlü zorluklar bulunduğu için mücadeleyi sürdürmenin önemli” olduğunu aktardı. Sivasspor’a olan bağlılığını ifade eden Çalımbay, “Bana bu süreçte güvenen Sivasspor yönetimine, sahada savaşan futbolculara ve zorlu günlerde bile yanımızda olan değerli taraftarlarımıza teşekkür ederim” dedi.

GÜÇLÜ BİR GELECEK BEKLENİYOR

Çalımbay, “Sivasspor’un önünde büyük başarılarla dolu bir gelecek olduğuna yürekten inanıyorum” diye ekleyerek, bu köklü camianın birlik ve kararlılıkla daha nice zaferlere ulaşacağına olan inancını dile getirdi. “Sivasspor’un her zaman daha iyiye gitmesi ve hak ettiği başarılara ulaşması için en içten dileklerimi sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.