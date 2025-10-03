Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, İsrail donanmasının Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırarak gemileri gasbetmesini “korsanlık” olarak nitelendirdi. Özünel, “Bu soykırımı ancak halkların dayanışması durdurabilir” dedi.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail donanmasının saldırısına uğradı. İsrail güçlerinin gemilere el koyması ve yolcuları gözaltına alması tepkilere yol açtı.

Emek Partisi (EMEP) de saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

“Siyonist İsrail yenilecek, direnen Filistin halkı kazanacak” başlıklı açıklamada, saldırının asıl hedefinin “birkaç gemi değil, halkların sınır tanımayan dayanışma iradesi” olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, yaşananların “halkların dayanışması ile emperyalist destekli soykırım arasındaki saflaşmanın somut bir yansıması” olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sumud Filosu’nun kararlılığı bize gösteriyor ki Gazze’ye uzanan her dayanışma eli yalnızca insani bir yardım değil; aynı zamanda İsrail’in soykırım politikalarına meydan okuyan politik bir eylemdir.”

