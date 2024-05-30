Ak Parti, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe hazırlanırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taslak çalışmanın Meclis'e geldiğini açıkladı.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Bakan Tunç, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bir taslak çalışması yapmıştı. Ve bu taslak çalışması Meclis grubumuza intikal ettirildi. Milletvekillerimiz elbette bunu değerlendireceklerdir. Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz biz. Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Sonrasında yine hayvanları korumayla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştu, o komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanları Koruma Kanunu'nda; 'evcil hayvan', 'sahipsiz hayvan' gibi tanımlar netleştirilmişti ve hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. Bu anlamda, hayvanları koruma konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

TASLAK METNİNDE DİKKAT ÇEKEN MADDELER VAR

Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin taslak metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte sokak köpeklerinin bakımı ve kısırlaştırması belediyelerin sorumluluğunda olacak, sahiplendirme teşvik edilecek, çip takma zorunlu hale getirilecek ve sahiplerine ağır para cezaları uygulanacağı belirtiliyor. Peki sokak köpekleri ile ilgili yasa tasarısı neler içeriyor?

Sokak köpekleri için hazırlanan taslakta yer alan maddeler ise şu şekilde;

Barınak yapımı, kısırlaştırma ve bakımında belediye uhdesinde olması öngörülüyor.

Belediyeler görevini yapmazsa İller Bankası'ndan aldığı paraların bir kısmı kesilecek

Sahiplendirilme esas olacak, tüm köpeklere çip takılacak

Köpek sahipleri köpeklerine sahip çıkmazsa ağır para cezaları getirilecek

Sahibi olmayan köpeklerin kaydı belediyede olacak

Uyutulma ilk planda düşünülmeyecek

ERDOĞAN: EĞER BUNU BAŞABİLİRSEK...

Sokak köpeklerine yönelik düzenlemeyle ilgili tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir çıkış da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Parti grubunda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Mevzuatta yapacağımız değişiklikle biz, sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz. Bu değişiklikteki yegane hedefimiz budur. Hazırlıkları devam eden kanun teklifiyle köpek bakımevi olmayan yerlerde, hemen bakımevleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar bu bakımevlerinde tutulacak. Ayrıca sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak. Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, aşılanacak ve çip takılarak sahibine teslim edilecek, bundan sonra da çok sıkı takip edilecek. Biz istiyoruz ki, barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin. Özellikle hayvan severlerimizin bu süreçte, barınaklardaki köpekleri sahiplenmek suretiyle daha fazla sorumluluk alacaklarına inanıyoruz. Aynı şekilde belediyelerin, kanunun kendilerine yüklediği görevleri en güzel şekilde yerine getirerek, sürece olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Böylece, bu önemli sorunu hep birlikte, en geniş mutabakatla, milletimizin arzu ve beklentileri yönünde çözmüş olacağız" dedi.