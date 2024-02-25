Türkiye 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere hazırlanıyor.
Partilerin seçime girecek beledile başkan adayları belirlendi ve tanıtımları devam ediyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ise seçim maratonundan önce mesaisinin son haftasına girdi.
Meclis'in seçime kadar son mesaisi 8. Yargı Paketi olacak
Meclis'te önümüzdeki hafta 8. Yargı Paketi değerlendirilecek. 8. Yargı Paketi'nden sonra ise Meclis tatile çıkacak.
Meclis'te seçim arası
8’inci Yargı Paketi’nin Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından ise Meclis, 29 Şubat’ta çalışmalarına seçim arası verecek.
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