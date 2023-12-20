Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü otoparkında meydana gelen olayda Ahmet Ulaş kira yüzünden tartıştığı otopark sahibi tarafından vuruldu.

Kira yüzünden meydana gelen olayda Ahmet Ulaş ve otopark sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında otopark sahibi L.K, Ulaş'ı bacağından silahla vurarak kaçtı.

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ulaş tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların sonucunda şüpheli Kanarya Mahallesinde bulunan ikamet adresinde kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri biten L.K. "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.