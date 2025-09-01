2025-2026 sezonu Arabica Coffe House Erkekler 1. Liginde mücadele edecek olan voleybol takımımız bugün gerçekleştirilen toplu imza töreniyle voleybolcularını tanıttı.

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Sungurlu Belediyespor voleybol takımı bu sezon Efeler ligine yükselme mücadelesi verecek. Alt yapısından yetiştirdiği sporcuların yanı sıra geçtiğimiz sezonlarda büyük kulüplerde forma giyen sporcularla anlaşmaya varan kırmızı siyahlı ekip.

Takım geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla sonuçlandıran teknik heyetle yoluna devam edecek. Sungurlu Belediyespor voleybol takımı Baş antrenör Mustafa Özdemir’ e emanet edilirken yardımcılıklarını ise geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Sungurlulu antrenör Yunus Emre Özyurdakul ve sonradan teknik ekibe dahil olan Okan Orhan Demirbaş yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor’ un pasörü Gökhan Çatal, Beşiktaş JK’nın eski pasörü Emircan Başarır, Biyadiç SK’den libero Salih Özdemir ve smaçör Eren Kanlı, Gümüşhane Gümüş Su Spor’ un smaçörü Erenhan Can, Türşat Spor’dan smaçör Berke Eray Yetkin, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un orta oyuncusu Eneshan Can, İran Süper Liginden Tayep Einisamarein, Katar 1. Liginden Mahmood Rasdoli transfer etti. Bunun yanı sıra kendi alt yapısından yetiştirdiği orta oyuncu Ahmet Kaan Karaçil ve Taha Anıl Özdemir ile sözleşme yeniledi.

Bugün kulüp başkanımız Ahmet Haşim Özsaray ve Baş antrenör Mustafa Özdemir eşliğinde düzenlenen programda kendilerini kırmızı siyahlı formaya bağlayan sözleşmeyi imzalayan sporcular imza töreni sonrası Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’ yi ziyaret ederek şampiyonluk sözü verdiler.