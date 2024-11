Çorum 2. Amatör Lig’de 7. hafta maçları heyecan dolu anlara sahne oldu.

Şampiyonluk yarışında önemli bir konumda olan Sungurlu Belediyespor, Düvenci Belediyespor'u 7-2’ yenerek liderlik koltuğundaki avantajını sürdürdü.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Lütfican Arduç, Erdal Uncuer, Nezgidar Abukan.

DÜVENCİ BELEDİYESPOR: Ertuğrul, Selçuk, Fuat, Hüseyin, Doğukan, Abdullah (Burak), F. Hamza, Mücahit, Adem, Emirhan, Onur.

YEDEKLER: Metin, Adnan, Mustafa, Murat.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Kıvanç, Nuri Can, Enes, Alaaddin Abdulhalik, İrfan, Akın, Samet, Furkan, Fazlıcan, Cuma, Murat.

YEDEKLER: Can, Tuğrulhan, Mehmet Taha, Seyit, Burak, Fatih, Cihan.

GOLLER: 7. 35. 40. ve 82. dakikalarda Cuma, 26. 68. dakikalarda Samet, 71. dakikada Fazlı Can (Sungurlu Belediyespor). 33. ve 77. dakikalarda Abdullah (Düvenci Belediyespor).