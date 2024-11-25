Kadınlar Voleybol 2. liginde temsilcimiz Osmancık Belediyespor, grubun şampiyonluk adayı Smart Holding Çayelispor deplasmanında öne geçtiği maçı 3-1 kaybetti.

Ligde ilk iki iddiasını kaybettikten sonra alt yapısından yetiştirdiği gençlerle ligin kalan maçlarını tamamlayarak gelecek sezonun kadrosunu oluşturan Osmancık Belediyespor güçlü rakibi önünde maça iyi başladı.

İlk seti 25-18 kazanan temsilcimiz sonraki setlerde güçlü rakibinin hücumdaki etkili oyunu karşısında tutunamadı ve sonraki setleri 25-16, 25-13 ve 25-17 kaybetti ve maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.