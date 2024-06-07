Çorum'un Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi’nde Başhekim Uzm. Dr. Caner Hoyladı görevden ayrıldı.
Yerine vekâleten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ufuk Kırbaş bakacak.
Eylül 2023 tarihinde Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Acil Tıp Uzmanı Caner Hoyladı görevinden ayrıldı.
Hoyladı’nın görevinden ayrılması sebebiyle personelin katılımıyla veda organizasyonu düzenlendi.
Hoyladı’nın yerine Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ufuk Kırbaş’ın vekâleten bakacağı öğrenildi.
Editör: Çorum Hakimiyet