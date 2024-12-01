Suriye'de silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı. Halep ve İdlib'in ardından kuzeydeki Hama kent merkezine ulaşan muhalifler ilerleyişlerini sürdürürken bugün dikkat çeken bir karşı taarruzla karşılaştılar.

Rejime destek veren Rusya'ya ait savaş uçakları muhalif güçlerin ele geçirdiği Halep Üniversitesi Hastanesi'ne bomba yağdırdı. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.