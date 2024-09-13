Gaziantep​'in Karkamış​ ilçesinde bir genç Suriye​ tarafından ateşlenen mermilerden birinin isabet etmesiyle öldü. Suriye​ tarafından hangi amaçla ve nasıl ateşlendiği bilinmeyen çok sayıda yorgun mermi Karkamış​ ilçesinde pek çok yere isabet etti. Fırat Nehri​ kıyısında oturan 19 yaşındaki genç Mehmet Caymaz da vuruldu.

Göğsünden yoğrun merminin hedefi olan genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Mehmet Caymaz, durumunun ağırlaşması üzerine Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Caymaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gencin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.