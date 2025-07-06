İzmir'in Ödemiş ilçesi yangınlarla boğuşuyor...

Birçok ev tahliye edilirken ekipler durmaksızın havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

TOPRAK SİYAHA DÖNDÜ

İlçede geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangını, geniş bir alanı küle çevirdi.

Yangın sonrası, toprak adeta siyaha büründü.

SÜRÜLEN ZEYTİNLİK YANGINDAN ETKİLENMEDİ

Yangın sonrasında oluşan simsiyah vadinin ortasında kalan zeytinlik bahçesinin ise alevlere geçit vermemesi dikkat çekti.

Çevresi tamamen siyaha bürünen dağlık alanın ortasında kalan alan, toprağın sürülmesinin ve otlarının temizlenmesinin yangına karşı ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.