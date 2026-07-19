Türkiye-Moritanya Eğitim ve Kültür Forumu kapsamında kurulan Bilim Nuakşot ile merkez bünyesindeki DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nin açılışı, Teknik Eğitim ve Mesleki Eğitim Okulu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

T3 Vakfı ile Moritanya Mesleki Eğitim, Zanaat ve Meslekler Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen merkezin, gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Törene, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Moritanya Mesleki Eğitim, Zanaat ve Meslekler Bakanı Mohamed Maalainine Ould Eyih, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile iki ülkeden kamu, eğitim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından potokol heyeti, Bilim Türkiye Atölyesi ile DENEYAP Teknoloji Atölyesi'ni gezerek yürütülecek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Hıdır, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye ile Moritanya arasındaki işbirliğinin eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında daha da güçlendirilmesini önemsediklerini belirtti.

Vakfın bütün çalışmalarında araştıran, üreten, ülkesine ve insanlığa fayda sağlayan nesiller yetiştirmeyi hedeflediğini ifade eden Hıdır, "Çocukların ve gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmanın en güzel yolunun, onlara merak edecekleri, deneyecekleri ve üretecekleri ortamlar sunmak olduğuna inanıyoruz. Bilim Nuakşot da bu anlayışın bir sonucu" dedi.

Türkiye dışındaki 7. bilim merkezi

Afrika'daki ilk, Türkiye dışındaki ise 7. bilim merkezi olan Bilim Nuakşot'ta öğrencilere astronomi ve havacılık, doğa bilimleri, matematik, tasarım ve teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimler verilecek.

DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde de robotik kodlama, yapay zeka, tasarım ve üretim gibi alanlarda eğitim alacak gençlerin, edindikleri bilgi ve becerileri özgün projelere dönüştürmeleri sağlanacak.

Merkezin, Türkiye ile Moritanya arasındaki eğitim ve teknoloji işbirliğini güçlendirmesi ve Moritanyalı gençlerin geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve teknoloji girişimcileri olarak yetişmelerine katkı sunması amaçlanıyor.