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İzmir'in Buca ilçesinde tabancayla vurulan 13 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir çocuğun tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine Zafer Mahallesi'ndeki eve, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yaralı bulunarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eymen Y. (13) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İfadesi alınan yakınlarının, Eymen Y'nin 12 yaşındaki akrabası Y.K.C. ile tabancayla oynadıkları sırada kazara vurulduğunu, Y.K.C'nin korkarak evden kaçtığını söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.