Taekwondo’da yıldız milli takım seçmelerine Çorum’dan üç sporcu mücadele edecek.

6-7 Ekim tarihlerinde Alanya’da yapılacak olan yıldız milli takım sçmelerine Çorum’dan iki kulüpten üç sporcu Avrupa Şampiyonasında milli takımda mücadele etmek için tatemiye çıkacak.

Çorumlu sporcular Semih Erkan, Yağmut Tahtacı ve Yusuf Topcu Alanya’da yapılacak olan yıldız milli takım seçmesinde mücadele edecekler.

Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli yeniden eski günlere dönmek adına başlattıkları alt yapı çalışmaları kapsamında üç sporcularının milli takım seçmesine çağrılmasının önemli bir gelişme olduğunu asıl hedeflerinin ise eskiden olduğu gibi Avrupa ve Dünya Şampiyonasında milli takımda mücadele edecek sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kepçeli milli takım seçmeleri sonunda birinci olan sporcular 6-8 Kasım tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılacak Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerini belirterek ‘Milli takım seçmesinde mücadele edecek sporcularımızın antrenörleri Halil Özduran ve Burcu Atak’ı da ayrıca tebrik ediyorum’ dedi.