Çorum FK ile önceki sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Tahsin Tam yeni sezon için Vanspor ile anlaştı. Bursaspor alt yapısında 2003 yılında Gençlik Gelişim Antrenörü olarak göreve başlayan Tahsin Tam Bursa Merinosspor takımın ilk teknik sorumlu olarak görev yaptı. Gaziantepspor, kulübünde antrenör gençlik gelişim teknik sorumlusu Göztepe, Sivas ve Antalya takımlarında antrenör olarak görev yapan Tahsin Tamilk olarak 2020 yılında Bodrum FK ile göreve başladı ve ardından Karacabey Belediyespor ile final oynadı ve 2022-23 sezonunda Bursaspor’da göreve başlayan ayrıldıktan sonra Çorum FK ile anlaşan Tahsin Tam kırmızı siyahlı takımda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Önceki sezon kırmızı siyahlı takımda göreve başlayan ardından ayrılık kararı alınan Tahsin Tam geçen sezon ortasında Keçiörengücü’nde göreve başladı. Bu sezon için gelen teklifleri değerlendiren Tahsin Tam önceki Ankara’da bir araya geldiği Vanspor yönetimi ile görüşme sonunda resmi imzayı attı.

Tam, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada büyük bir camiaya geldiğini bildiğinin beklentilerin farkında olduğunu belirterek ‘Şampiyonluk hedefine ulaşmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz’ dedi.