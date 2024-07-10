Avrupa ikincisi milli güreşçi ve antrenörlerinden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a ziyaret. Sırbistan’da yapılan U 17 Avrupa Güreş Şampiyonasında 48 kiloda milli mayoyu ilk kez giyen Eren Yalçın ile antrenörleri Milli Eğitimspor Kulübünden Yasin Bolat ve Serdal Çatal ile Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan, Güreş Dernek Başkanı Uğur Çadır, Antrenörlerimiz Serdar Çatal, Abbas Eker, Sporcu Eğitim Merkezi çalışanları Mustafa Kazancı Çağlar ile birlikte Çağlar’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Eren Yalçın katıldığı Avrupa Şampiyonası hakkında bilgiler verdi ve Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a destekleri için teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise Sporcu Eğitim Merkezinden yetişen ve ilk kez giydiği milli mayşo ile Avrupa ikincisi olan Eren Yalçın ve antrenörlerini tebrik etti. Çağlar, ilk tecrübesinde kazandığı bu başarının devam edeceğine inandığını belirterek kendisinden aynı hırsla ve azimle çalışmalarına devam etmesini ve ilimizi ülkemize daha büyük başanılar kazandırmasını diledi.