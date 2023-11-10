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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Devlet Hastanesi'nin ihalesinin 13 Kasım'da yapılacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sağlık Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Çorum Devlet Hastanesi’nin yapımı başta olmak üzere Çorum’daki uzman doktor ve sağlık alanındaki eksiklikleri dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da hazır bulunduğu komisyon toplantısında söz alan Mehmet Tahtasız, 2 bin 500 gün önce kapatılan Çorum Devlet Hastanesi’nin ihalesinin dahi tamamlanmadığını ifade ederek, “81 ilimizin tamamında sağlığın 2’inci ayağı olan devlet hastanesi var. Fakat Çorum’da iki bin beş yüz gündür devlet hastanemiz kapalı. Çorum Devlet Hastanemiz olmadığı gibi; Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerimizde maalesef uzman doktorlarımızın sayısı çok az; 1 dahiliye ve 2 pratisyen hekimden oluşmakta” dedi.

Daha önce verdiği soru önergesine yanıt geldiğini ve Devlet Hastanesi ihalesinin 13 Kasım 2023 tarihinde yapılacağının açıklandığını dile getiren Tahtasız, “Sayın Bakanım, özellikle 4 defa söz verdiniz, 4 defa ihaleye çıktınız ve ‘İnşallah, bu kasım ayının 13’ünde ihaleye çıkacağız.’ diyorsunuz. Bu yandaş müteahhitler inşallah bu ihaleye girer de iki bin beş yüz gündür kapalı olan ve söz vermenize rağmen açmadığınız, ihalesini yapmadığınız hastanemiz, Çorum Devlet Hastanesi, inşallah, bu sefer yapılır” diye konuştu.

ÇORUM’UN SAĞLIK SORUNLARINI SIRALADI

Konuşmasında Çorum’un sağlık hizmetleri alanındaki sorunlarını ve uzman doktor eksikliklerini de sıralayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Göğüs hastanesi bina olarak yetersiz. 1965 yapımı odalarda tuvalet yok. Yoğun bakımlar fiziksel olarak uygun değil. Çocuk psikiyatri tek. Sıra almak mümkün değil. Endokrinolog tek hekim. Hemotolog tek hekim. Bunlara sıra almak zaten mümkün değil. Diğer branşlarda da sıra almak imkansız denecek kadar zor. Ultrason sırası birkaç aya veriliyor. Bu nedenle hastalar ultrasonu özelde çektiriyor. Fizik tedavi ünitesinde sıra 1 aydan önce gelmiyor. Personel iş yükü çok fazla sağlık personeli ihtiyacı çok. Acilde bile 80-100 saat fazla mesai yapılıyor. MHRS’den randevu alınamıyor. İlçelerde doktorlarımız yetersiz olduğu için sürekli icapcı oluyor. İlçe dışına çıkamıyor. Çorum’a atanan doktor hemen tayin arayışına giriyor. Bu zor koşullarda doktorlarımız ya yurtdışına gidiyor ya da özel hastanelere. Çorum’da Onkoloji Tanı ve Tedavi Hastanesi açıldı fakat uzman doktor ve eksik ekipmanlar yüzünden tam olarak hizmet veremiyor. Onkoloji ile ilgili birçok ilaca ulaşılamıyor. Tıbbi malzemeler eksik. Bina var içi boş. Bu ana başlıklarla saydığım sorunlar yalnızca Çorum’un değil tüm illerimizin sorunu. SGK borç batağında sağlık sistemi işlemiyor.”

TIP FAKÜLTESİ KAMPÜSÜ

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören doktor adaylarının liseden bozma, derme-çatma bir binada eğitim gördüklerini de dile getiren Tahtasız, “Çorum’da Tıp Fakültesi var ama tıp öğrencileri Fen-Edebiyat Fakültesi’nin yanında liseden bozma bir okulda eğitim görüyor. Eğitim gördükleri bina hem araştırma hastanesine çok uzak hem de kütüphanesi dahi yok. Siz geleceğin doktorlarına bunu mu reva görüyorsunuz. Hitit Üniversitesi Hastanemizin karşısında 600 dönüm arazide kurulması planlanan Tıp Fakültesi Güney Kampüsü 6 yıldır yapılamıyor” diye konuştu. (Haber Merkezi)