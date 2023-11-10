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Ahlatcı Çorum FK’da sakat futbolculardan bir iyi iki kötü haber. Kırmızı Siyahlı takımda Keçiörengücü maçında sakatlanan futbolculardan Erkan Kaş oynayabilecek, Atakan Cangöz ve Gökhan Karadeniz ise bu maçta forma giyemeyecek.

Kırmızı Siyahlı takımda Keçiörengücü maçında sakatlanan ve hafta başından buyana çalışmalara katılamayan isimlerden Erkan Kaş dün takımla birlikte çalıştı ve pazar günü Kocaelispor karşısında forma giyebilecek.

Sakatlanan diğer futbolcular Atakan Cangöz ve Gökhan Karadeniz’in ise sakatlıklarının devam ettiği ve Kocaelispor maçında forma giyemiyeceklerini açıklandı. Sakatlıkları devam eden Sadık Arda ve Berkay Can da pazar günü kadroda yer alamayacaklar.