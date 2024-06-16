Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde yaşanan olayda, 16 yaşındaki D.A. isimli kız, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı H.E.U. tarafından buluşmak için çağrıldı. İkilinin buluşması esnasında çıkan tartışmada H.E.U. yanında getirdiği bıçakla D.A.'yı bıçaklayarak kaçtı.

Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karnından bıçaklanan D.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan olay sonrası polis tarafından şüpheli şahsı yakalamak için çevrede çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde H.E.U. Esenyurt'ta yakalandı. 'Kasten yaralama' suçundan mahkemeye sevk edilen H.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde D.A. ile H.E.U.'nun bir şeyler konuştuğu, ardından U.'nun genç kızı karnından bıçaklayıp kaçtığı anlar yer aldı.