Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde patoz makinesinin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Oymaağaç Mahallesi'nde mercimek tarlasında çalışan patoz makinesi yüksek gerilim hattına temas etti.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Patoz makinesindeki Şehriban Sibak ile Bengüzar, Sefer, Fatih ve Ozan Baytug, elektrik akımına kapılarak yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatih ile Ozan Baytug, kurtarılamadı.

Diğer yaralılar, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.