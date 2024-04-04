Obilet, 9 günü bulan tatil dönemine ilişkin seyahat trendlerini açıkladı.

ÇORUM EN ÇOK OTOBÜS SATIŞI YAPILAN İLLERDEN

Otobüs bileti satışlarında en çok artış yaşanan yurt içi destinasyonlar Çorum, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Konya, Tokat ve Erzincan, yurt dışı destinasyonlarda ise Selanik, Sofya, Batum ve Üsküp oldu.

5 Nisan Cuma akşamından başlayan tatil döneminde yurt içi hatlarda Obilet platformu üzerinden yapılan uçak bileti satışlarında en çok artış görülen destinasyonlar Nevşehir, Iğdır ve Erzincan, yurt dışı hatlarda ise Kıbrıs (Lefkoşa), Düsseldorf ve Aşkabat oldu.

En pahalı uçak bileti tek kişi için 55 bin 676 lira olarak Cancun-İstanbul rotasında, en ucuz bilet ise 622 lira fiyatla Ankara-İstanbul arasında satıldı.

Otobüs bileti satışlarında en çok artış yaşanan yurt içi destinasyonlar Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Konya, Çorum , Tokat ve Erzincan, yurt dışı destinasyonlarda ise Selanik, Sofya, Batum ve Üsküp oldu.

En pahalı otobüs bileti İstanbul-Dortmund arasında 5 bin 840 liraya, en ucuz otobüs bileti ise Gümüşhane-Erzincan arasında 50 liraya satıldı.

En yoğun araç kiralanan iller arasında İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Adana, Trabzon, Muğla, Bursa ve Ordu yer aldı.

Ortalama araç kiralama süresi 5,5 gün olurken, Obilet uygulaması üzerinden yapılan en uzun araç kiralama süresi ise 33 gün olarak kayıtlara geçti. Tüketiciler en çok düşük yakıt tüketimine sahip, küçük motorlu ekonomik araçları tercih etti.