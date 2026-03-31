23 Nisan TBMM Kupası Dart turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çorum Bayramı il spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dart müsabakaları Mimar Sinan Ortaokulu Spor Salonunda yapıldı. 60 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle.

Kızlarda Belinay Gündoğdu, Elif Kekeci çifti birinci Hiranur Göne, Ela Aslan ikinci Zeynep Yaren Gül, Fatma Su Aktaş çifti üçüncü İpek Akgönül-Ecrin Karaağa çifti ise dördüncü oldu. Erkeklerde ise Mustafa Emir Zürriyet- Ömer Ege Eser çifti birinci Halit Çağrı Büzkaya- Ömer Benli çifti ikinci Umut Çam-Akif Emer Meşe çifti üçüncü Mustafa Selanattin Yeğen- Ege Evcimen ikilisi ise dördüncü oldu.

Müsabakaların sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaa ve kupaları verildi.