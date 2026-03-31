Kayseri’de yapılan U 15 Serbest Güreş grup birinciliğinde üç madalya kazanan Çorumlu sporcular Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar. 27-29 Mart tarihnleri arasında Kayseri’de yapılan U 15 Serbest Güreş grup birinciliğinde 41 kiloda Ahmet Arif Çeker ve 44 kiloda Yusuf Koçak birinci olarak altın madalya kazanırken 51 kiloda ise Muhammet Halit Kılıç ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

