Osmancık Kavşağı'nda uzun süredir beklenen trafik güvenliği düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Sık sık kazaların meydana geldiği ve vatandaşların yıllardır çözüm talep ettiği kavşakta sinyalizasyon direkleri yerleştirildi.

Sinyalizasyon sisteminin fiziki kurulumu tamamlanırken, ışıkların henüz devreye alınmadığı öğrenildi. Sistemin faaliyete geçebilmesi için ilgili kurum tarafından elektrik hattının çekilmesinin beklendiği, bu işlemin tamamlanmasının ardından trafik ışıklarının aktif olarak hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere kavşak, son yıllarda meydana gelen çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü trafik kazasıyla gündeme gelmiş, bölge sakinleri ile sürücüler defalarca gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunmuştu. Gazetemiz de daha önce "Bu kavşağa düzenleme şart" başlığıyla konuyu gündeme taşıyarak yaşanan tehlikeye dikkat çekmişti.

Elektrik bağlantısının tamamlanmasıyla birlikte sinyalizasyon sisteminin devreye alınması beklenirken, yapılacak düzenlemenin kavşakta yaşanan kazaların önüne geçmesi ve trafik güvenliğini artırması hedefleniyor.