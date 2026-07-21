AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı’nın girişimleri ve takibi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun son Çorum ziyaretinde ihalesinin Haziran ayında yapılacağını açıkladığı İlim Yayma Cemiyeti ile Stadyum-Hastane Kavşağı’nda olumlu netice alındı.

Milletvekili Ahlatcı, Çorum halkının büyük bir heyecanla beklediği İlim Yayma ve Stat Kavşakları projelerinde ihale süreçlerinin tamamlandığını ve yapım çalışmalarının resmen başladığını müjdeledi. Şehrin ulaşım konforunu ve can güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak dev yatırım için takvimi açıklayan Ahlatcı, "Şehrimiz için bir sözümüzü daha gerçeğe dönüştürüyoruz, sahaya iniyoruz" dedi.

Ahlatcı, Çorum’un ulaşım altyapısını güçlendirecek ve trafiğe nefes aldıracak dev bir yatırım müjdesiyle hemşehrilerinin karşısına çıktığını, şehrin en kritik noktalarından biri olan İlim Yayma Kavşağı ile hemen ardından hayata geçirilecek olan Stat Kavşağı projelerinde ihale süreçlerinin başarıyla tamamlandığını, yapım çalışmalarına başlandığını duyurdu.

PROJE DETAYLARI VE İHALE SÜRECİ

Çorum Şehir geçişinde bulunan İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ile Stadyum Hemzemin Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi ihalesinin 30 Haziran 2026 tarihinde yapıldığını, 20 Temmuz 2026 tarihinde sözleşmesinin imzalanarak yapım aşamasına geçildiğini açıklayan Ahlatcı, proje kapsamında 1 Adet Farklı Seviyeli (Köprülü) Kavşak ile 1 Adet Hemzemin Kavşak bulunduğunu kaydetti.

Yatırımın Çorum’a hayırlı olmasını dileyen Ahlatcı, şehrin ulaşımını daha güvenli, daha konforlu ve daha akıcı hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, çalışma takvimine dair şu detayları paylaştı:

"Çorum’umuzun ulaşımına güç katacak, hemşehrilerimizin can güvenliğini ve konforunu en üst seviyeye çıkaracak İlim Yayma Kavşağı ile hemen ardından başlayacak Stat Kavşağı projelerimizin ihale süreçlerini hamdolsun tamamladık. Artık sahaya iniyor, yapım çalışmalarına başlıyoruz.

İlim Yayma Kavşağı’mız 15 gün içerisinde trafiğe kapatılarak ilk kazma vuruluyor. Gece gündüz demeden çalışarak bu dev yatırımın sene sonuna kadar tamamlanması ve hemşehrilerimizin hizmetine sunulması planlanıyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR

Yatırımın şehre kazandırılmasında Ankara nezdinde yürütülen güçlü takibin ve koordinasyonun önemine değinen Ahlatcı, devletin tüm kademelerine teşekkürlerini iletti. Şahsı ve Çorum halkı adına şükranlarını sunan Milletvekili Ahlatcı, "Bu büyük yatırımların şehrimize kazandırılmasında başta liderliğiyle her zaman önümüzü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze ve emeği geçen herkese şahsım ve Çorumlu hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum."dedi.

‘DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM’

AK Parti’nin hizmet ve eser siyasetinin Çorum’da kesintisiz sürdüğünü ifade eden Ahlatcı, "Güçlü ulaşım, güçlü Çorum. Durmadan, yorulmadan, azim ve kararlılıkla şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Hayırla, sağlıkla, güvenle. Çorum’umuza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Ahlatcı, şehrin kronikleşen ulaşım ihtiyaçlarına neşter vuran bu dev kavşak hamlesinin, yıl sonuna kadar tamamlanarak Çorumluların hizmetine açılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.