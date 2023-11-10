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C Klasman Hakemi Celal Bayraklı 3. lig 3. grupta pazar günü oynanacak Büyükçekmece Tepecikspor ile Darıca Gençlerbirliği takımları arasındaki maçı yönetecek.

MHK’den yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 14’de Tepecik Şenol Güneş Stad’ında oynanaca Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği maçında Bayraklı’nın yardımcılıklarını Ankara’dan Orhun Aydın Duran ve Bolu’dan Batuhan Topçu yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Ankara’dan Orhan Aydın Duran.

Tepecikspor 8 maçta 12 puanla sekizinci sırada bulunurken Darıca Gençlerbirliği ise 9 maçta 10 puanla onuncu sırada bulunuyor.