C Klasman Hakemi Celal Bayraklı 3. lig 3. grupta pazar günü oynanacak Büyükçekmece Tepecikspor ile Darıca Gençlerbirliği takımları arasındaki maçı yönetecek.

Ecevit, Adanaspor-Gençlerbirliği maçında Ecevit, Adanaspor-Gençlerbirliği maçında

MHK’den yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 14’de Tepecik Şenol Güneş Stad’ında oynanaca Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği maçında Bayraklı’nın yardımcılıklarını Ankara’dan Orhun Aydın Duran ve Bolu’dan Batuhan Topçu yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Ankara’dan Orhan Aydın Duran.

Tepecikspor 8 maçta 12 puanla sekizinci sırada bulunurken Darıca Gençlerbirliği ise 9 maçta 10 puanla onuncu sırada bulunuyor.