Çorum Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde güvenlik amacıyla bazı düzenlemelere gitti.

Otopark alanına giriş kapısının yeri değişirken, terminal içerisine yaya girişleri ise x-ray cihazının bulunduğu tek kapıdan yapılacak.

Çorum Valiliği İl Güvenlik Kurulunun son toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Çorum Belediyesi şehirlerarası otobüs terminalinde bazı güvenlik tedbirleri aldı

. Bu kapsamda terminal otoparkının giriş kapısının yeri değiştirildi.

Daha önceden itfaiye müfrezesi yanındaki kapıdan otoparka giriş yapan sivil araçlar yeni düzenlemeyle Öğretmen Lisesi 1. Sokak üzerinden otoparka girebilecek.

Ayrıca otopark girişine konulan PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ile araçlar güvenlik amacıyla kayıt altına alınacak.

Yolcu girişleri ise artık sadece tek kapıdan sağlanacak.

Yolcu ve yolcu yakınları otopark alanının bulunduğu kapıdan terminale giriş yapabilecekler.

Ayrıca yolcu bekleme salonuna girişler güvenlik amacıyla x-­ray cihazları monte ediliyor.

Güvenlik amacıyla yapılan düzenlemelerle vatandaşların seyahatlerini daha güvenli ve kontrollü hale getirmeyi amaçlanıyor.