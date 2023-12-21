Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, son 1 haftada 45, 1 Ocak'tan itibaren ise 2 bin 120 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, Millî Savunma Bakanlığı'nın devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam ettiğini belirtti.

YIL İÇİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2 BİN 120 OLDU

Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesi olduğunu vurgulayan Tuğamiral Zeki Aktürk, şu açıklamaları yaptı: Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirilmiş, böylece yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 120’ye ulaşmıştır. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil’de bulunan terör hedeflerine yönelik 20 Aralık’ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir."