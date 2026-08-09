Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifin yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaştırılması hedefleniyor. Komisyondaki görüşmeler yaklaşık 18 saat sürdü ve önceki gün saat 15.30'da başladı.

Maddeler üzerinde İyi Parti dışında söz alan olmayınca görüşmeler hızlı ilerledi.

Teklifin oylamalarında İyi Parti dışındaki tüm partiler "Kabul" oyu kullandı.

Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, teklifin 360'tan fazla milletvekilinin imzasıyla sunulmasının güçlü siyasi sahiplenme ve geniş mutabakatın göstergesi olduğunu belirtti.

Teklifin yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaştırılması hedefleniyor. Komisyondaki görüşmeler önceki gün saat 15.30'da başladı. Teklifin geneli üzerinde tüm partilerin görüşlerini açıklamasının ardından maddelerin görüşülmesine dün sabaha karşı saat 05.00 civarında geçildi.

Maddeler üzerinde İyi Parti dışında söz alan olmayınca görüşmeler hızlı ilerledi ve teklif kısa sürede kabul edildi. Görüşmeler sırasında İyi Parti sözcülerinin konuşmaları esnasında zaman zaman sert tartışmalar ve gerginlik yaşandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; komisyon görüşmelerinde 164 sayfa tutanak tutuldu. Teklifin oylamalarında İyi Parti dışındaki tüm partiler "Kabul" oyu kullandı.

“TARİHE NOT DÜŞTÜK”

Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, kanun teklifinin 360’tan fazla milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunulmuş olmasının güçlü siyasi sahiplenmenin ve geniş mutabakatın en somut göstergelerinden biri olduğunu hatırlattı. Yüksel “Farklı siyasi anlayışlara mensup milletvekillerimiz bu önemli meseleyi de sorumluluktan kaçmamış, ülkemizin geleceği için ellerini taşın altına koymuşlardır. Bu siyasi sahiplenme toplumsal rızanın güçlenmesiyle birlikte yeni bir toplumsal mutabakat zemininin oluşmasına katkı sağlamıştır. Bugün tarihe not düşülecek nitelikte bir komisyon görüşmesini tamamladık. Milletimizin kırk yılı aşkın süredir taşıdığı ağır bir yükü geride bırakma yolunda çok önemli bir eşiği birlikte aştık” dedi.

“KİLİDİN İLK AŞAMASI”

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, millî dayanışma, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine katkı sağlayacak, Türkiye’de artık silahların susup, çok güçlü bir Türkiye’nin kapılarını açan önemli bir kilidin ilk aşamasının gerçekleştirildiğini hatırlattı. Gül, 367 imzayla verilen bir kanun teklifinin bir anayasa teklifinden daha güçlü bir şekilde Meclis’e geldiğini söyledi.