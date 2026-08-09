Erenler Oto Kiralama ve Erenler Emlak sahibi Musa Darçıni Yeni Parti İl Başkanlığına araç bağışında bulundu.

Kızılpınar Köyü Geleneksel Fasulye Şenliklerine katılan ve oğlu Emir Darçın’ın açık artırma usulü ile düzenlenen ve kınalı koçun satışa çıkartıldığı ağalık yarışmasında yılın ağası seçildiği şenliklerde bir açıklama yapan Musa Darçın, kendisine ait 2009 model Berlingo marka aracı partiye bağışladığını söyledi.

Darçın, parti yöneticilerinin aracı istedikleri zaman teslim alabileceklerini belirtti.