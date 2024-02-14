Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık oldu.

Dün parti binasında düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını açıklayan Cıdık; “Bugün Çorum'a dayatılmaya çalışılan seçeneklere mecbur değiliz. İşte bu yüzden “Başka bir Çorum mümkün” diyerek yola çıkıyoruz. Biz tertemiz bir Çorum vadediyoruz.” dedi

‘2024 Mahalli İdareler seçimlerinin, yeni bir dönüm noktasının arifesindeyiz. Bu aziz şehrin, yarınları için insanımızın tercihte bulunacağı önemli bir seçimin eşiğindeyiz.’ diyen Cıdık; “Böyle bir eşikte, Saadet Partimizin Çorum Belediye Başkan Adayı olarak bendenizi onurlandıran, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, partimizin tüm yetkili kurullarına ve tüm dava arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim.” şeklinde konuştu

ÇORUM’UN KAYBEDECEK BİR 5 YILI DAHA YOK

Çorum’un Milli Görüş’e hasret kaldığını belirten Cıdık, Çorum’un kaybedeceği bir 5 yılı daha olmadığını kaydederek;

“Kadim şehrimiz Çorum’un şifa bulacağı, ihya olacağı, ayağa kalkacağı yegâne yol Milli Görüş Belediyeciliğinden geçmektedir. İşte bizim bu yola çıkmamızın en büyük gerekçesi de budur. Çorum, Milli Görüş’e hasret kalmıştır. Ahlaka, ilkelere, değerlere, maneviyata duyulan saygıya, üretim ve kalkınmaya susamış olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Başka bir Çorum mümkün. Başka bir yönetim mümkün. Başka bir belediyecilik mümkün, inanın. Ve en önemlisi de tüm bu kirlenmişliği geride bırakacak, tertemiz bir Çorum mümkün. Çorum, bunları bir daha iş başına getirmeyecek ve şunu çok net ifade ediyorum, Çorum’un bunlarla kaybedeceği bir 5 yıl daha yoktur.” ifadelerini kullandı

Çorum’un çözüm bekleyen çok sayıda sorunu olduğunu aktaran Cıdık, konuşmasının devamında şunları söyledi;

“Maalesef bugün, bir çok olumsuzluğun kol gezdiği Çorum manzarasıyla karşı karşıyayız. Üzülerek ama üstüne basa basa söylemek istiyorum: İnsanımızın yüzünün gülmediği, ailelerin huzur bulamadığı, yoksullukla israfın iç içe geçtiği, puslu, karanlık ve kaygılı bir şehir haline gelmiştir. Barınma krizinin her yaştan insanımızı ezdiği, karı-koca çalışmanın dahi bir haneye yetmediği, çocuk büyütmenin-okutmanın başlı başına dert haline geldiği; zorlu bir yarış parkuru haline geldi Çorum. Hayat pahalılığını tarif etmek için türlü türlü enflasyon rakamları telaffuz ediliyor. Şehirdeki keşmekeşin, otopark ve trafik çilesinin her gün insanların ömründen çaldığı, Bir ortamda yaşamak mecburiyetinde kalıyoruz. Sapkınlıklar hayatın her alanına sirayet etmiş durumda. Büyük bir ahlaki yıkımla karşı karşıyayız. Mahalle kültürümüz, aile mefhumumuz, çocuklarımız tehlike altında. Bu şehirde yaşamak artık çok pahalı ama diğer taraftan insan hayatı da bir o kadar ucuz.

Çorum’da deprem riski en temel meselelerimizden birisidir. Yapılan olumlu çalışmaların farkında olmakla beraber bu meselenin çözümünün tüm çorum sathına yaygınlaştırılmasının, elzem olduğunu da ifade etmek ve fırsat verildiğinde yapmak en öncelikli görevimiz olacaktır. Üstteki küçük azınlığın sefa sürdüğü, altta kalan büyük kitlelerin ise canının çıktığı, adaletsiz bir şehir Çorum. “Siz iyi insanı secdelerden değil, doğru sözünden ve emanete ihanet etmemesinden tanırsınız.” Bu söz, Hz. Ali’nin sözüdür! Siz de bir belediye başkanını kurduğu süslü cümlelerden değil, ihaleyi nasıl dağıttığından tanırsınız. Belediyelerde işe alım yaparken gençlere haksızlık yapıp yapmadığından tanırsınız. Bütçeyi nasıl kullandığından tanırsınız. Allah aşkına bu iktidar mı Çorum’u kurtaracak? Hem Çorumlu vatandaşlarımızı üç kuruşa muhtaç bırakacaksın, hem de “Sadece Çorum ” diyeceksin Siz değil misiniz, insanımızı fakirliğe mahkum eden? Siz değil misiniz, bu kadim şehrin sokaklarını kirleten? Sizsiniz! Ve göreceksiniz, Çorum sizi bir daha iş başına getirmeyecek ve şunu çok net ifade ediyorum, Çorum’un sizlerle kaybedeceği bir 5 yıl daha yoktur.

ERBAKAN HOCAMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERE DÜŞÜRMEDİK

Biz Milli Görüşçüler, Erbakan Hocamızla birlikte baş parmaklarımızı kaldırarak bir söz verdik ve verdiğimiz o sözü hiçbir zaman yere düşürmedik. O söze sadık kaldık, vefa gösterdik. Neydi o söz? “Milletimizin saadet ve selameti için, Saadet Partimizin en büyük zaferi için, Yaşanabilir bir Türkiye” için, “Yeniden büyük Türkiye” için, “Yeni bir Dünya”nın kurulması için, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz, söz veriyoruz, söz veriyoruz. İşte verdiğimiz bu sözün gereği olarak, Çorum ile Milli Görüş’ü buluşturmak için bugün bir kez daha “Haydi Bismillah” diyoruz.

ÇORUM BİZİ ÇOK İYİ BİLİYOR

Çorum bizi çok iyi tanıyor, teşkilatlarımız da Çorumumuzu çok iyi biliyor. Sadece Fatih Caddesi değil, Eşrefhoca Caddesi de bizi bilir. Sadece Gazi Caddesi değil, Bahabey Caddesi de bizi tanır. Bu şehrin ruhu bizi bilir, durakları bizi bilir, kahvehaneleri bilir. Biz bu şehrin gidilmedik hiçbir noktasını bırakmamış bir siyasi partiyiz. Kıymetli Saadet Partililer; bir daha gideceğiz. Bu şehrin sokaklarını bugünden itibaren bir kez daha adımlayacağız. “Başka bir Çorum mümkün” diyeceğiz. İnsanımıza; “hak ettiğin yaşam bu değil” kardeşim diyeceğiz. Hemşehrilerimize hakkı olanı bir kez daha teklif edeceğiz. Şuna veya buna değil; adil olana, doğruya, iyiye, güzele, vicdana davet edeceğiz. Çünkü doğru tercihte bulunmak, bir mesuliyettir. Bu mesuliyeti, insanımıza sözün en güzeliyle anlatacağız. Kişilere değil Çorum’umuza odaklanacağız. Vaktimizi yersiz tartışmalara değil, Çorum’umuzun problemlerinin çözümüne harcayacağız. Bizim ötekimiz o veya şu siyasi parti değildir. Bizim ötekimiz; israf, rüşvet ve yolsuzluk düzenidir. Biz o şahısla, beriki siyasi partiyle değil; yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Yoksullukla mücadele edeceğiz.

ÇORUM’U GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYACAĞIZ

Biz Milli Görüşçüler için Çorum’a hizmet etmek, ibadet aşkıyla yapacağımız bir iştir. Çorumumuzu gözümüz gibi koruyacağız. Emin olun, bugün Çorum’daki tüm gözler bu salona bakıyor. Bugün itibariyle bakışlar artık sizlerin üzerine çevrilmiş, tüm kulaklar pür dikkat size kesilmiştir. Bu salondaki tertemiz yüreklerin çarpıntısı, Çorum’umuzun dört bir tarafından duyulacaktır. Bu salondaki coşku ve heyecan, bugünden itibaren denklemi değiştirmiş; birileri kağıdı kalemi yeniden eline alıp hesap yapmaya başlamıştır. Bugün bu salon, şartları eşitlemiştir! Sizin zafere olan inanmışlığınız ve adanmışlığınız, devlet gücü, belediye imkanları veya milyarlarca liralık bütçeyle seçime girenlerle bizi eşitlemiştir. Bugünden itibaren “Haydi Bismillah” diyerek sahaya çıkacak ve farkı her geçen gün daha da açacağız. Kapı-kapı, sokak-sokak, mahalle-mahalle, semt-semt dolaşarak, insanlarımızla buluşacağız. Haydi Bismillah. Bugünden itibaren bizim için durmak, dinlenmek yok. Her şey tertemiz bir Çorum için Yolumuz açık olsun. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun."