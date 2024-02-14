Gazetemiz köşe yazarlarında Mehmetçik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Hakan Önsöz’ün ikinci kitabı çıktı.

Çoksesli koro düzenlemelerinin yer aldığı ilk kitabı ‘Çoksesli Çok Renkli Eserler’i geçen yıl yayınlayan Hakan Önsöz bu sefer farklı bir tarzda yazdığı eserle okuyucusuyla buluştu.

Önsöz, kendisinin müzik yolculuğunda mihenk taşı olan mavi flütün adını verdiği ikinci kitabı ‘Mavi Flüt’te ilkokula başladığı yıllardan itibaren hayatının 50 yıllık bölümünde bizzat yaşadığı ya da şahit olduğu bazı olayları dikkat çekici üslubuyla kaleme alarak günümüze taşıyor.

Gece Kitaplığı yayınlarından çıkan kitaba internetten kitap satışı yapan sitelerden ve kitapçılardan ulaşmak mümkün.