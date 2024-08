Enerji çalışanlarına özlük haklarının dijitalleşme süreci ve yeni toplu sözleşmeyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası(TES-İŞ) Şube Başkanlığı ve YEDAŞ İnsan Kaynakları ortak organizasyonu ile YEDAŞ sendika temsilcilerine özel, yeni hayata geçirilen dijital özlük ekranları ve yeni toplu sözleşme hakkında eğitim verildi.

YEDAŞ, geçen Ocak ayında 1010 kişilik saha çalışanını kapsayan ve 2 yıl (01.01.2024-31.12.2025) geçerli toplu işletme sözleşmesini imzalamıştı. Sendika temsilcilerine verilen eğitimde öncelikli olarak, çalışanların talep ve beklentileri ifade edildi. Sonrasında, çalışanların tüm hakları ve bu haklardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirme yapılarak bu hakların takip edebileceği sistemler hakkında bilgi aktarıldı. Dijitalleşme yatırımları kapsamında çalışanların özlük ekranlarına ulaşabilecekleri dijital sistemler kullanıma sunuldu. Çalışanlar, dijital bir insan kaynakları ekranı sayesinde bordro işlemlerini, yıllık izinlerini ve fazla mesai süreçlerini takip edebilecekler.

“Çalışanlarımızın memnuniyeti bizim için çok kıymetli”

YEDAŞ İnsan Kaynakları Koordinatörü Serkan Aydın yapılan toplu sözleşme ve verilen eğitimler hakkında şunları söyledi:

“Bizim için her bir çalışanımız çok kıymetli. Her zaman tüm çalışanlarımıza adil ve şeffaf olmaya özen gösteriyoruz. Biz, Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop olmak üzere 5 şehirde hizmet veren bir şirketiz. Dolayısıyla, bu 5 bölgede farklı ekip arkadaşlarımız faaliyet gösteriyor. Her ilde coğrafi ve sosyolojik açıdan farklılıklar bulunsa da biz tüm çalışanlarımızın aynı haklardan yararlanmasını sağlıyoruz. TES-İŞ ile imzaladığımız toplu sözleşme de bu gayretimizi somut olarak tescillemiş olduk. Dijitalleşmeye verdiğimiz önemi göz önünde bulundurduğumuzda, bu 7 aylık süreçte yaptığımız tüm gelişmeler, çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırdı. Bu süreçte pek çok dijital düzenlemeyi faaliyete geçirdik. Kullandığımız sistemler sayesinde çalışanlar; özel sağlık sigortaları, yıllık veya idari izinleri, fazla mesaileri, bordro bilgileri gibi pek çok konuda hızlıca bilgi alabiliyor, haklarını takip edebiliyor. Bunun yanında, saha çalışanlarımızın yaşadığı bazı teknik konuları da gözlemleyerek ve birebir kendilerinden dinleyerek çözüm önerileri geliştirdik. İşletme binalarımızda kolayca kullanılabilen mail adresleri, saha çalışmalarında güvenlik önlemlerini takılabiliyordu. Geliştirilen yeni alt yapımız ile çalışanlarımızın, istediği yerden istediği cihazla kurumsal mail adreslerine giriş yapabiliyor ve bu sayede operasyonel süreçlerinde aksaklık yaşamıyor. Ağustos ayı itibarıyla dijitalleştireceğimiz diğer süreçlerimiz ile çalışanlarımızın anlık çözümler üretmeye devam ediyor olacağız. Tüm bunların yanında çalışanlarımızın, ihtiyaç duyduğu bilgileri derleyerek, sıkça sorulan sorular oluşturmaya başladık. Sıkça sorulan sorulara ve soruların cevaplarına kolayca ulaşılabilmesi için bir QR kod uygulamasını geliştiriyoruz, bu soruların cevapları ile çalışanların ihtiyaç duydukları bilgilere hızlıca erişim sağlamalarını amaçlıyor, merak edilen konular hakkında, kimlerle iletişime geçilmesi gerektiği bilgisi ise yine sistemde yer alacaktır. İlerleyen dönemlerde de bu ve bunun gibi daha pek çok iyileştirmemiz olacak. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda nihai amacımız, çalışanlarımızın memnuniyeti. Tüm çalışanlarımızın şirket aidiyeti ile birlikte yüksek motivasyonla çalışması öncelikli hedefimiz. Alınan bu kararların ve geliştirilen tüm sistemlerin yeni dönemde herkes için hayırlı olmasını dilerim” dedi.