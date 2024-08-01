Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) temmuz ayı Encümen toplantısı dün Çorum’da yapıldı.

Birlik Başkanı Amasya Valisi Yılmaz Doruk’un açılış konuşmasının ardından YHKB 2024 yılı Mayıs ve Haziran ayına ait aylık cetveli incelendi.

Ayrıca Birlik Müdürü Kübra Güçyetmez Kırca da ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Hasan Basri İnan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel ile Birlik personelleri katıldı.