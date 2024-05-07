Sigara tiryakilerin keyfini kaçıracak haber geldi. Mayıs ayı sonrası gelen fiyat artışları sigaraya bir kez daha yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda gelen sigara zammı sonrası bir kez daha diyat artışı kapıyı çaldı.

SİGARAYA 3 TL ZAM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından JTİ grubuna zam geldiğini duyurdu. Zamlı sigara fiyatları yarından itibaren etiketlere yansıyacak. Dündar paylaşımında, "JTI sigara gurubuna da 3 Zam geldi zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullandı.

EN UCUZ SİGARA

Yapılan yeni zamla beraber JTİ grubunun en pahalı sigarası 70 TL'ye yükselirken, en ucuz sigara ise 58 TL olacak.

1 AY SONRA TEKRAR ZAM...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 3 Nisan'da yaptığı paylaşımda JTI grubuna 3 TL'lik zam geldiğini duyurmuştu.