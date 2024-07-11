MÜSİAD Çorum Şubesi ile MÜSİAD Ticaret Ofisi işbirliğiyle Çorum Bölgesel Tarım Zirvesi’nde konuşan Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Çorum’da tarım alanlarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek; “Çorum’da tarımda ve sanayide ivme kazanmak istiyorsak önce toprak bütünlüğüne sahip çıkmamız gerekiyor. Yoksa 10 sene sonra Çorum ve çevresinde tarım bütünlüğü bitecek.” dedi

Bölgesel tarımda yapılabilecek iyileştirmeler ve tarımsal ürünlerin pazar bulması amacıyla MÜSİAD Çorum Şubesi ile MÜSİAD Ticaret Ofisi işbirliğiyle Çorum Bölgesel Tarım Zirvesi gerçekleştirildi.

Anitta Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, işadamları ve çiftçiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk; “Düzenlediğimiz bu zirve ile bölgemizin potansiyelini harekete geçirerek bu noktada önemli adımlar atacağız.” dedi

Çorum tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Öztürk; “İl genelinde yaklaşık 150 bin kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. Çorum, Türkiye’de buğday üretiminin yüzde 3’ünü, arpa üretiminin yüzde 3’ünü, pirinç üretiminin yüzde 7’sini, kuru soğan üretiminin de yüzde 7’sini karşılamaktadır. Çorum tarım ve hayvancılık alanındaki başarısının yanı sıra tarım makineleri ve gıda işletme sektöründe dünya çapında önemli başarılara imza atmıştır. Özellikle un, yem ve değirmen makineleri üretiminde dünya geneline ihracat yapan firmalarımız bulunmaktadır. Bu güçlü makine sektörü, tarım, gıda ve hayvancılık sektörüne verdiği destekle bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadır.” şeklinde konuştu

Tarım sektörünün sürekliliği ve devamlılığı için tarıma sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir;

“Yaşantımızın her alanda var olan tarım sektörü, beşikten mezara vazgeçemeyeceğimiz sektördür. Tarım sektörünün sürekliliği ve devamlılığı için tarıma sahip çıkmalıyız. Yani başımızdaki ülkelere baktığımızda tarımda başarıya ulaşanlar, sanayide de hamle yaptıkları aşikardır. Gıda ve tarım bu kadar önem arz ederken, ilimizde ve bölgemizde tarım arazileri bugün amaç dışı kullanılmaktadır. Bu bizi yaralamaktadır. Çorum’da tarımda ve sanayide ivme kazanmak istiyorsak önce toprak bütünlüğüne sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu amaç dışı bölünmelere izin vermemeliyiz. Nasıl ki SGK’da, Maliye’de kayıt dışılılık ile mücadele ediliyorsa, tarımda da sahada gezen denetmenler vasıtasıyla tarım arazilerinin bozulmasına sebebiyet verenlerin tespit edilmesi lazım. Yoksa 10 sene sonra Çorum ve çevresinde tarım bütünlüğü bitecek. Topraklarımıza sahip çıkalım ki gelecek nesillerimize ümit verelim.” ifadelerini kullandı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise üniversite olarak tarım alanında, gıda teknolojileri alanında ihtisaslaştıklarını söyledi.

Üniversite olarak tarımın ve sanayinin önemini çok iyi bildiklerini ifade eden Öztürk; “Laboratuvarlarımız, uzmanlarımız, üniversitemizin altyapısı tarım sektörünün önceliklerini Çorum’da ülkeye katma değer üretecek şekilde her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin, gıda üzerine hizmet veren sanayicilerimizin emrinde.” diye konuştu

Dünyanın artık enerji savaşlarından, gıda savaşlarına doğru gittiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise; “Yenilenebilir enerji kaynakları ile petrole olan ihtiyaç giderek azalırken, gıdaya olan talep artıyor. Öyle gözüküyor ki bir yer de bir savaş varsa arka planda enerji sektörü değil, gıda güvenliği ile ilgili bir sorun mu var ona bakacağız.” dedi

Çorum’u herkesin kültür ve tarih şehri olarak bildiğini ancak Çorum’un bir tarım ve hayvancılık şehri de olduğunu anlatan Aşgın; “Çorum 8 bin yıllık Hititlerin, medeniyetin beşiğidir. Çorum denince akla sanayi ve ticaret gelir. Bölgede sanayi ve ticaretin yıldızı Çorum’dur. Komşu illerin ihracatını topladığımız zaman bile Çorum’a erişememektedir. Çorum aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehridir. Tarımda bir çok ürün üretiminde ilk sıralardayız. Belediye olarak atıl vaziyetteki 80 dekarlık alanda birkaç yıldır tarımsal üretim yaptık. Ayrıca kısıtlı miktarda temin ettiğimiz ata tohumunu da 2,5 dekarlık alana ekerek çoğaltma çalışmalarına başladık.” şeklinde konuştu

Milliyetçiliğin, savaşların, küresel ısınmanın konuşulduğu dünyada tarımın ülkeler için yüksek stratejik öneme sahip bir konu olduğuna dikkati çeken MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen; "Artık dünyada, 'Ne kadar silahın, ne kadar teknolojin var?' konusundan, 'Ne kadar ve hangi gıdan var?' konusuna gidiyoruz. Ülkelerin en önemli, en stratejik konusu gıda ve tarımdır." diye konuştu.

Özen, Türkiye'nin tarımsal üretimde 9. sırada yer aldığını ancak çiftçilerin yaş ortalamasının 57'ye kadar yükseldiğini kaydederek, "Bunu gençleştirmemiz gerekiyor. Bunu gençleştirmemizin en önemli ayağı, tarım liselerinin kurulması ve akabinde sadece işi tarım olan en az 2 üniversite olmasından geçiyor. Eğer gençlerimize tarımın önemini anlatamazsak, gelecekte çocuklarımız gıdaya ulaşmakta çok zorlanacak." ifadelerine yer verdi.