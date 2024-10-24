Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, yaptığı açıklamada, “Terörist başı mecliste konuşsun” demeye kadar varan akıl tutulmalarının yaşandığını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Parolamız tektir ve değişmez, ya istiklâl, ya ölüm” dedi.

Uğur Demirer’in konuya ilişkin yazılı basın açıklaması şu şekilde:

“Bir yandan, çökertilmiş eğitimle cehalet, üretim fukarası ve kriz bağımlısı ekonomi ile yoksulluk batağında milleti soluksuz, sessiz bırakma politikaları, bir yandan, “Darbe anayasasından kurtulma” tatlandırıcısı ile yutturulmaya çalışılan “Yeni (aslında 103 yıl eski) Anayasa” çalışmaları, bir yandan, demografik yapımızı tarumar eden, sayıları 10 milyonu çoktan aşmış ne idükleri belli sığınmacı kılıklı yığınlara yeni milyonlar ekleme girişimleri, bir yandan, devşirilmiş medyaya köpürttürülen “İsrail bize saldıracak” tehdidine dayalı “Cumhurbaşkanımız etrafında kenetlenelim” çağrıları,

bir yandan, kimi siyasilere söyletilip bazı yetkililerce sahiplenilen ve birilerinin de ayağının tozuyla katılıverdiği “Anayasanın değiştirilemez maddelerini değiştirelim” aymazlığı, bir yandan da, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız günlerde “Terörist başı mecliste konuşsun” demeye kadar varan akıl tutulmaları. Hepsi, Batı emperyalizminin 100 yıldır milim sapmadan izlediği “Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni güdümünde Ortadoğu tipi bir din devletine dönüştürerek bölme” ham hayaliyle günümüz Sevr’i olarak gündeme soktuğu, üniter ulus devletimizi yok etme amacı haritası ile sabit BOP’a hizmet eden “gaflet ve dalâlet…” adımlarıdır. Atatürkçü Düşünce Derneği, adını taşıdığı büyük Atatürk’ten ve devrim şehidi kurucusu Prof. Dr. Muammer Aksoy’dan aldığı görev talimatı ve varlık nedeni gereği demokratik ve hukuki tüm haklarını kullanarak BOP’a geçit vermemek için olanca gücüyle mücadele etmek, emperyalizmi ve işbirlikçilerini yine hüsrana uğratmak azim ve kararındadır.

Bütün antiemperyalist, yurtsever, Atatürkçü kurum ve kuruluşlarımızı, demokratik kitle örgütlerimizi, siyasi partilerimizi ve değerli yurttaşlarımızı bu Müdafaa-i Hukuk mücadelemize katılmaya çağırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Parolamız tektir ve değişmez, ya istiklâl, ya ölüm.”