Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, Gençlik Merkezi üyeleri Hacılarhanı Göleti’ne Doğa Yürüyüşü ve Çevre Temizliği gerçekleştirdi.

Sungurlu Gençlik Merkezi, gençlerin doğayla buluşması ve Sungurlu'nun doğal güzelliklerini keşfetmesi amacıyla Hacılarhanı Göleti’ne doğa yürüyüşü düzenledi.

Sungurlu KYK yurdunda barınan ve Gençlik Merkezi’ne üye olan gençlerin katıldığı etkinlik, gençler arasında büyük ilgi gördü.

Doğa yürüyüşü sırasında gençlere ilçenin doğal zenginlikleri tanıtıldı, doğa bilinci aşılandı.

Yürüyüş sonunda ise katılımcılar çevre temizliği yaparak doğaya olan sorumluluklarını yerine getirdiler.

Bu etkinlikte gençler, hem doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşadılar hem de çevre bilincine katkıda bulundular.

Sungurlu Gençlik Merkezi, "Merkezim Her Yerde" sloganıyla benzer etkinlikleri sürdüreceklerini ve gençleri her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.