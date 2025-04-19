Konya’da hareket halindeki traktörden düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, sürücü ise traktörle birlikte olay yerinden kaçtı.

Polis kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Batıçay Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Batıçay Sokak'tan Saraçoğlu Caddesi istikametine seyir halinde olan henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen traktörden bir kişinin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde traktörden düşen 14 yaşındaki İbrahim U.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerindeki delil çalışmaları yaparken, kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.