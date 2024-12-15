Büyükçekmece Tepecikspor'un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri Muhammet Uçar, yolda yürüdüğü sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda sokakta yürüyen Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Büyükçekmece'de Tepecikspor'un tribün lideri Muhammet Uçar'a silahlı saldırı - 1. Resim

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AĞIR YARALI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Uçar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Büyükçekmece'de Tepecikspor'un tribün lideri Muhammet Uçar'a silahlı saldırı - 2. Resim

Editör: İhlas Haber Ajansı