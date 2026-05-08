Esenler Erokspor’u finale Güray Gündoğdu yönetiminde çıkacak.

2021-22 sezonundan buyana Esenler Erokspor kulübü teknik heyetinde görev yapan Güray Gündoğdu son olarak bu sezonda Osman Özköylü ekibinde yer aldı.

Ligin sona ermesinin ardından Erokspor yönetim kurulunun Osman Özköylü ile yolları ayırdı ve hemen ardından da takımın final maçına Güray Gündoğdu yönetiminde çıkma kararı aldı.

Sarı yeşilli takım 25 Mayıs’ta Konya’da oynanacak final maçına Güray Gündoğdu yönetiminde çıkacak.